Milhares de jovens são esperados no Dia Nacional da Juventude da Arquidiocese de Niterói 

Este domingo (29) será um dia de festa para a juventude da Arquidiocese de Niterói, porque, a partir das 9h, será celebrado, no Ginásio Dom Bosco em Santa Rosa, o Dia Nacional da Juventude (DNJ) de 2017, para o qual são esperadas milhares de pessoas.

“Em tudo amar e servir”(Santo Inácio de Loyola) é o tema do evento, que tem como lema “Os humildes herdarão a terra”(Sl 37,11). Ambos foram escolhidos pelos membros do Setor Juventude da Arquidiocese de Niterói.

O DNJ, que no ano passado reuniu mais de cinco mil jovens, contará com momentos de oração, celebração eucarística, presidida pelo Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, Adoração Eucarística, shows, com Davidson Silva e Diego Fernandes, além de pregações durante o evento. Os jovens também encontrarão espaços para aconselhamento, confissões, tenda de formação (DOCAT,Ser Igreja e Ecumenismo), oficinas (Troca de livros, Técnica de desenho, Ecologia, Slackline, Confecção de terço, Jogos, Música e Subida ao monumento de Nossa Senhora Auxiliadora). A animação de todo o evento será com a Banda Novo Caminho.

Origem do DNJ

Com o Ano Internacional da Juventude, decretado em 1985, pela ONU, a Pastoral da Juventude no Brasil assumiu o DNJ como gesto concreto, e realizou o primeiro evento em 1986. Atualmente, este dia é celebrado no último domingo de outubro, sendo que as comemorações podem ser realizadas em outras datas. O DNJ é um evento realizado anualmente, e é um dia marcado por mobilizações de milhares de jovens em todo o país, celebrando como Igreja, a vida da juventude.