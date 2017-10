Inscrições abertas para mais de 6 mil vagas em cursos técnicos e ensino superior da Faetec

A Fundação Apoio à Escola Técnica (Faetec) continua com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2018.1 até o dia 30 deste mês. São vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Técnico de Nível Médio e Superior (Licenciatura e Tecnólogo). O cadastro pode ser feito por meio do site www.faetec.rj.gov.br ou diretamente na página da Selecon, organizadora do processo seletivo.

Do total de vagas, 5.240 são destinadas ao Ensino Técnico de Nível Médio, sendo 2.005 na modalidade Integrada e 3.235 na Subsequente e Concomitância. Há ainda 120 para Especialização em Enfermagem e 32 em Teatro. A Faetec oferta também 109 oportunidades na Educação Infantil, 196 no Ensino Fundamental, 110 no Ensino Médio (Formal Geral/Normal Médio) e 650 no Ensino Superior.

– Esse processo seletivo da Faetec oferta vagas em unidades localizadas em diversos municípios do Estado. Boa parte delas está distribuída na Região Metropolitana, somando 4.746 oportunidades. São os ensinos Técnico e Superior públicos gratuitos e de qualidade chegando a várias localidades – afirma Gustavo Tutuca, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social.

Das oportunidades na Região Metropolitana, 3.362 são oferecidas na capital. A Baixada Fluminense totaliza 919 vagas, distribuídas pelos municípios de Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi e São João de Meriti. Já as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí somam 465. Há chances ainda na Região dos Lagos (225), Região Serrana (94), Norte e Noroeste (728), Centro-Sul Fluminense (105) e Médio Paraíba (315).

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio (Formação Geral/Médio Normal). No ato do cadastro o candidato receberá um número para concorrer ao sorteio das vagas, que irá acontecer no dia 09 de dezembro pela Loteria Federal.

Para as vagas de Ensino Técnico, Superior e Especialização, haverá uma taxa no valor de R$ 52,50, pagável em qualquer agência bancária até a data do vencimento. O processo seletivo será por meio de prova, com exceção do Técnico de Teatro, da ETE Martins Pena, que será por meio de Teste de Habilidade Específica.

– Estamos na reta final das inscrições e é muito importante que o candidato fique atento ao prazo e acompanhe todo processo seletivo, principalmente pelos nossos meios de comunicação, que são o nosso Facebook oficial e o site da Fundação – pontua o presidente da FAETEC, Miguel Badenes.

Para as vagas nos cursos Técnicos, os candidatos podem escolher: Administração, Análises Clínicas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Química, Manutenção Metroferroviária, Mecânica, Modelagem do Vestuário, Telecomunicações, Construção Naval, Segurança do Trabalho, entre outros.

No Ensino Superior, estão disponíveis os cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia em Análise de Sistemas Informatizados, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão Ambiental e Licenciatura em Pedagogia.