Ação conjunta prende em flagrante  69 torcedores do Vasco

A Policia Civil autuou em flagrante, no sábado (28), 69 torcedores do Vasco que planejavam uma briga com torcedores do Flamengo, nas imediações do Estádio do Maracanã, durante a partida entre os dois times. Seis menores foram encaminhados para a Central de Garantias - Norte e autuados por ato infracional ao crime de desobediência e pelo artigo 41 B da Lei do Estatuto do Torcedor.

Segundo as informações, o grupo formado por 77 pessoas estava reunido na sede da torcida do Vasco, no bairro de São Cristóvão, onde foram detidos pela Polícia Militar e encaminhados para a projeção da 18ª DP (Praça da Bandeira) no Maracanã.

A autoridade policial de plantão apreciou o caso e, após todos os 71 detidos serem qualificados, autuou 69 deles pelos crimes de associação criminosa, corrupção de menores, desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito e pelo artigo 41 B da Lei do Estatuto do Torcedor. Duas pessoas foram liberadas após prestarem depoimento.

Todos os presos foram encaminhados para o Juizado Especial do Torcedor que converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva. Na sede do grupo foram apreendidos fogos de artificio, facas, canivetes, soco ingles e cassetetes.