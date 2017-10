Terceiro dia de ações de ordenamento termina com 57 barracas autuadas em Bonsucesso 

No terceiro dia consecutivo de ações integradas coordenadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), por meio da Macrofunção de Ordenamento do Espaço Urbano (Mosep), em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, fiscais do órgão estiveram na "Feira Mix", onde 57 barracas estavam funcionando irregularmente. Homens da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) apoiaram a operação na manhã deste sábado (28).

Mosep começou na quinta (26)

A força-tarefa começou na quinta (26) e prosseguiu pela sexta (27). Agentes da GM-Rio, Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF) e da Coordenadoria de Gestão de Espaço Urbano (Cgeu), vinculadas à Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), e a Polícia Militar participaram das ações.

Até ontem, três ambulantes foram autuados por excesso de mercadoria e terceirização de serviço. Houve o registro de duas infrações de trânsito, além da apreensão de 45 bebidas diversas, dois carrinhos de água de coco, dois isopores, duas cadeiras de plástico, uma estrutura de barraca fixa e um botijão de gás.