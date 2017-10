Supervia aumenta número de viagens no Ramal Saracuruna aos domingos

A partir deste domingo (29/10), dando prosseguimento às melhorias oferecidas aos passageiros nos fins de semana, a SuperVia terá nova operação no ramal Saracuruna. As mudanças, em caráter experimental, contarão com acréscimo no número de viagens e padronização do intervalo durante todo o dia. Em julho, a concessionária já havia implementado uma nova operação na grade do ramal aos sábados, com os mesmos benefícios.

Serão oferecidas 14 viagens a mais no ramal, o que representa mais de 33 mil lugares adicionais disponíveis à população que utiliza os trens em seus deslocamentos aos domingos. Os intervalos, que variavam de 55 minutos a 1 hora e 25 minutos, dependendo do período, agora serão padronizados em 40 minutos durante todo o dia.

"Com esse novo planejamento no ramal Saracuruna aos domingos, conseguimos avançar mais um passo no resgate do sistema ferroviário do Rio de Janeiro. Avaliamos, constantemente, como podemos melhorar o serviço prestado aos nossos passageiros e vamos seguir nesse compromisso com a população fluminense", afirmou José Carlos Prober, presidente da SuperVia.

Os passageiros estão sendo informados sobre o novo planejamento por meio do sistema de áudio das estações e meios digitais da empresa desde o fim de setembro. A grade horária com a relação das viagens será disponibilizada nas estações do ramal Saracuruna e pode ser consultada através do SuperVia Fone (0800 726 9494) e no site ou aplicativo da concessionária.