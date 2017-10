Moradores da Rocinha fazem protesto e CET-Rio interdita a Lagoa-Barra

Um protesto de moradores da Rocinha, na tarde deste sábado (28), interditou por alguns minutos a Autoestrada Lagoa Barra, nos dois sentidos. Segundo as primeiras informações, um mototaxista não teria atendido ao aviso de parar da polícia militar e acabou atingido por disparos.

Os moradores teriam então reagido e descido para a entrada da comunidade, em protesto. A CET-Rio decidiu interditar o acesso ao Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, no sentido São Conrado, pela Praça Sibélius e a pista sentido Gávea da Estrada Lagoa-Barra, na altura do Fashion Mall, com desvio para a Avenida Niemeyer.

Moradores da Rocinha fazem protesto

Instantes depois o trânsito foi liberado totalmente na via, em ambos os sentidos. Equipes da Polícia Militar estão no local.

Protesto

Segundo relatos de moradores, o mototaxista teria sido levado para o Hospital Miguel Couto. Para conter o protesto dos moradores, a polícia militar usou balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral.

O clima tem sido tenso na Rocinha desde o início do mês passado, quando grupos entraram em confronto pelo comando do tráfico na comunidade.

A Polícia Militar e as Forças Armadas têm realizado operações constantes na Rocinha, em busca de criminosos.

O principal nome seria o de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que era sucessor de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o traficante Nem, no comando da Rocinha. O grupo de Nem, que está preso desde 2011 num presídio federal, teria tentado retomar o comando da comunidade, após entrar em discordância com Rogério 157. Durante vários dias a comunidade viveu momentos de terror com o confronto dos grupos rivais, que usavam armamentos pesados.

Com o início das operações da PM e das Forças Armadas, os confrontos tiveram uma trégua. Contudo, o clima é tenso no local. Rogério 157 continua foragido.