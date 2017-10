Metrôrio prepara operação para clássico entre Flamengo x Vasco

O MetrôRio preparou uma operação especial para atender os torcedores que forem assistir ao clássico entre Flamengo e Vasco, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (28/10), às 19h, no Estádio do Maracanã.

A concessionária vai aumentar o efetivo de bilheteiros, seguranças e equipe de limpeza e irá disponibilizar também trens extras nas linhas 1, 2 e 4 para facilitar o retorno dos clientes para casa.

A empresa recomenda, tanto na ida quanto na volta do jogo, que os torcedores do Flamengo deem preferência à estação São Cristóvão. Já os torcedores do Vasco devem optar pela estação Maracanã.

Além disso, a concessionária orienta a compra com antecedência dos cartões de ida e volta para facilitar a entrada no sistema e indica o aplicativo MetrôFácil para que os usuários planejem a viagem, acompanhando localização e tempo estimado da chegada dos trens.