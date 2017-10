Hospital Adão Pereira Nunes ganha novo Centro de Imagem nesta segunda

O Centro de Imagem do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna, passa a contar com novo tomógrafo e ressonância magnética a partir desta segunda-feira (30/10). O setor oferece exames para os pacientes em tratamento no HEAPN e em outras unidades, que são agendados por meio da Central Estadual de Regulação (CER).

Com a Tomografia e a Ressonância Magnética será possível oferecer mais rapidez no diagnóstico e no tratamento de pacientes encaminhados para o hospital. Além dos aparelhos, o Centro de Imagem conta com radiologia convencional, ultrassonografia, endoscopia, ecocardiografia e ecodopplercardiograma.

Inaugurado em dezembro de 2008, o Centro de Imagem do HEAPN vem melhorando sua atuação na unidade com a manutenção e aquisição de equipamentos modernos. Só em 2016, foram quase 118 mil procedimentos realizados pelo setor. Com a reinauguração, o setor contará com técnicos, enfermeiros e médicos. A previsão é que sejam feitas mais de 2.500 tomografias e cerca 1.000 ressonâncias por mês.

Serviço

Data: Segunda-feira, 30/10, às 14h

Endereço: Rodovia Washington Luiz, s/nº, Jardim Primavera, Duque de Caxias