Crivella assiste à competição que reúne ginastas medalhistas olímpicos

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assistiu neste sábado, dia 28, no Parque Olímpico, ao Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Apresentaram-se, na Arena 3, atletas como os medalhistas Arthur Nory, Arthur Zanetti e Diego Hypolito.

- Hoje é um dia importante para o Rio de Janeiro. Nós conseguimos trazer de volta um campeonato que não era disputado aqui há 20 anos, um campeonato de modalidades olímpicas. E grandes atletas de todas as partes do Brasil estão se apresentando aqui hoje. É um momento realmente que deve ser celebrado pela nossa cidade - disse o prefeito.

Crivella lembrou que o esporte é um dos caminhos para tirar crianças e jovens das ruas.

- A gente precisa muito envolver nossa mocidade na educação, no esporte e nas artes. Olha quantos jovens nós temos perdidos nas ruas dando tiros, assassinando ou caindo nas armadilhas do narcotráfico.

Na disputa do masculino, a competição tem a participação de 27 ginastas no solo, salto, paralelas, barra fixa, argolas e cavalo. Eles representam dez clubes diferentes: Minas Tênis Clube (MG), Flamengo (RJ), Pinheiros (SP), Grêmio Náutico União (RS), São Bernardo do Campo (SP), Serc Santa Maria (SP), Setor Leste (DF), Sogipa (RS), BFC (SP) e Taubaté (SP). A subsecretária Municipal do Legado Olímpico, Patricia Amorim, destacou a importância da Arena 3 para o desenvolvimento do esporte brasileiro.

- Trabalhamos em conjunto com sete federações para aproveitar esse equipamento da melhor forma possível. Essa é a primeira competição em nível nacional que está sendo realizada aqui na Arena 3 depois dos Jogos Olímpicos. O pessoal da ginástica aprovou, tanto que pretende trazer pra cá uma etapa da Copa do Mundo da modalidade ano que vem - contou Patricia.

No feminino são 21 ginastas de seis equipes nas disputas do solo, salto, trave e assimétricas. Entre elas, está Thaís Fidelis. A atleta de 16 anos voltou recentemente de Montreal, onde terminou a final do solo na quarta colocação, logo em sua primeira participação em Mundiais.

As finais da competição acontecem neste domingo, dia 29, a partir das 10h.

Foto: Crivella na Arena 3 ao lado de Rosane Garcês (representante da Caixa Econômica) , Roseane Zanetti (mãe do Arthur Zanetti) e Patricia Amorim - Paulo Araújo/Prefeitura do Rio