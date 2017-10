Venda de ingressos para a 57ª Feira da Providência começa nesta sexta, 27 de outubro

Boa notícia para quem planeja visitar a 57ª edição da Feira da Providência, que acontece de 29 de novembro a 3 de dezembro, no Riocentro. A venda de ingressos pela internet começa nesta sexta-feira, dia 27/10. Todos que fizerem a compra até o dia 10/11 terão direito à meia entrada e, assim, o valor cai para R$ 10,00. Para adquirir os ingressos online basta acessar o site do evento: www.feiradaprovidencia.org.br .

Os ingressos comprados pelo site deverão ser impressos e apresentados na entrada da Feira da Providência. Depois do dia 10/11, os valores voltam a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada), esta última válida para estudantes com apresentação da carteirinha, idosos acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e professores da rede municipal de ensino.

Considerada um dos principais eventos socioculturais da cidade, a Feira da Providência chega a 57ª edição resgatando um tema cada vez mais necessário no cenário atual do Brasil e do mundo: a esperança. Para isso, foi buscar no cartaz que Ziraldo fez para a 23ª edição do evento, em 1983, a inspiração para a marca da Feira este ano. Uma releitura do desenho do cartunista traz a frase 'Esperança de novo, sempre'.

O Pavilhão 3 do Riocentro receberá cerca de 200 expositores, que levarão para o público uma grande variedade de artesanato e produtos típicos de 20 países e 10 estados, que estarão representados no evento, além de artigos para casa e decoração, moda, beleza, saúde e bem-estar. Para os visitantes, muitas opções para compras, lazer e entretenimento, numa programação que reúne apresentações de danças, shows de música, manifestações folclóricas e recreação infantil.

Entre os principais destaques desta edição, estão o tradicional Mercado de Importados, que vai oferecer o dobro de produtos. Serão mais de 2.000 itens, entre bebidas, chocolates, azeites, enlatados, conservas, artigos para ceia de Natal, a preços especiais. Diversas atrações virtuais e interativas com TV touch e óculos 360 graus no espaço de entretenimento, um encontro com influenciadores digitais, concurso de cosplayers e oficinas gratuitas de gastronomia, moda sustentável, beleza e decoração. Outro grande sucesso do evento, a área de gastronomia contará com oito restaurantes posicionados de frente para um jardim no Riocentro, com comidas típicas de diferentes regiões do Brasil e do mundo. E não acaba por aí. Além dos Food Trucks e Food Bikes, oito expositores de comida vegana farão parte da diversidade gastronômica do evento.

A Feira da Providência é um evento cujo lucro é investido nas atividades sociais do Banco da Providência, que atua em 60 comunidades empobrecidas do município, promovendo, anualmente, oportunidades de trabalho e geração de renda. Por isso, a compra de um ingresso da Feira da Providência é também um ato de solidariedade.

57ª Feira da Providência

Data: 29 de novembro a 03 de dezembro, das 12h às 23h

Local: Pavilhão 3 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) / R$ 10,00 (meia- entrada) para estudantes com apresentação da carteirinha, idosos acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e professores da rede municipal de ensino.

Crianças até 1m de altura não pagam.