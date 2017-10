Rio: Prefeitura inicia projeto-piloto de revitalização em pontos estratégicos de bairros turísticos

A Prefeitura do Rio iniciou nesta sexta-feira, dia 27, um projeto-piloto de intervenções urbanísticas, paisagísticas e de controle urbano em áreas estratégicas de bairros turísticos da cidade. O ponto de partida foi a Rua Siqueira Campos, em Copacabana, com serviços básicos como a recuperação de calçadas, poda e plantio de árvores, melhoria na iluminação e na sinalização de trânsito, padronização de canteiros, rampas de acessibilidade, reforço na fiscalização do comércio ambulante e atuação junto à população em situação de rua.

O mutirão é fruto de reuniões com entidades comerciais e de moradores da região, tendo à frente a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e o SindHotéis-RJ. Os encontros foram intermediados pela primeira-dama Sylvia Jane Crivella, idealizadora e coordenadora do “Transformando meu quadrado”, projeto voltado para trabalhos sociais com crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ao lado do secretário de Conservação e Meio Ambiente, Jorge Felippe Neto e do superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald, a primeira-dama plantou duas mudas de oiti e ipê- roxo e fez um balanço do primeiro dia da ação:

- É grande a adesão de moradores, síndicos e iniciativa privada. Todos entendem que a responsabilidade é não só do poder público, mas de todos nós. Cada um transformando o seu quadrado, faremos uma grande diferença para termos uma cidade mais limpa, mais organizada e mais agradável para morar e visitar. Esse é o objetivo do nosso projeto – disse a primeira-dama.

Os encontros foram intermediados pela primeira-dama Sylvia Jane Crivella, idealizadora e coordenadora do “Transformando meu quadrado”

Com previsão de contemplar em seguida pontos do Leme, Ipanema e Leblon, o projeto-piloto foi elaborado pelas secretarias municipais de Ordem Pública (Seop), Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), Urbanismo, Infraestrutura e Habitação (SMUIH) e Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), a partir das reuniões que contaram ainda com a Associação de Moradores de Copacabana e a Associação Comercial de Copacabana.

O mutirão está sendo desenvolvido por equipes da Guarda Municipal, Coordenadoria de Gestão dos Espaços Urbanos (Cgeu), Fundação Parques e Jardins, CET-Rio, Rioluz, Comlurb. O superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald, informou que a ação prossegue nas próximas semanas, enfatizando que síndicos, porteiros e representantes de outros segmentos foram comunicados sobre o trabalho por meio da distribuição de folhetos informativos.

Representando a iniciativa privada, o empresário e vice-presidente da ABIH-RJ, José Domingo Bouzon, ressalta que hotéis e condomínios estão inseridos no conjunto do bairro e não podem agir individualmente, sem considerar o entorno. "Quando cada um faz a sua parte, com o poder público e a iniciativa privada juntos, forma-se uma corrente de melhorias que trarão conquistas mais rápidas, certamente impactando na qualidade de vida de moradores e na satisfação dos visitantes. Além disso, colocamos em pauta as coisas boas, as mudanças positivas. Esse é o pensamento que norteia toda essa nossa mobilização", explica Bouzon, ressaltando que a ABIH já iniciou parceira com o “Transformando meu quadrado” em ações como doações de colchões e roupas de cama e de banho para instituições filantrópicas assistidas pela primeira-dama.