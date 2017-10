Dezinho visita escola no Centro do Rio nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde, com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems) reforça a mobilização dos 92 para intensificarem suas ações na prevenção de doenças como dengue, zika e a chikungunya ainda antes da chegada do verão.

No Rio de Janeiro, um mutirão de informação e conscientização contra o Aedes aegypti acontecerá em uma escola na região central do Rio, na manhã desta sexta-feira (27), com a presença do Secretário de Estado de Saúde. A ação acontece dentro da Semana Nacional de Mobilização da Educação, Assistência Social e Saúde no combate ao mosquito, iniciada pelo Ministério da Saúde.

"Estamos nos aproximando do período de altas temperaturas, portanto, precisamos redobrar a atenção. Envolver as crianças é uma forma de garantir um futuro mais consciente em relação à doença, mas é fundamental que todos se mobilizem, utilizando dez minutos por semana para vistoriar as próprias casas e eliminar possíveis focos", reforça o secretário de Estado de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

Os alunos da Colégio Estadual Julia Kubitschek participarão de uma palestra com a equipe de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES. A ação ainda conta com a presença especial do personagem Dezinho, que passará uma lição de casa especial para os jovens: aprender a não deixar água parada e eliminar os focos do mosquito por meios simples, como virar as garrafas vazias para baixo, colocar areia nos vasos de plantas, não deixar pneus expostos à água da chuva, entre outras atitudes que fazem a diferença.

"A criança aprende e leva pra casa esse conhecimento, envolvendo ainda mais pessoas no combate ao mosquito. Multiplicar essas informações, atingindo toda a população, é um dos nossos objetivos. Só com a conscientização poderemos reduzir os índices de infestação do mosquito", comenta o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe.

Apenas este ano, até o dia 10 de outubro, foram notificados 9.280 casos de dengue no estado do Rio de Janeiro. Em todo o ano de 2016 foram notificados 85.283 casos suspeitos da doença no RJ. As notificações foram compiladas a partir dos dados inseridos no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) pelos municípios de todo o estado.

"O mosquito tem um ciclo semanal. Então não custa tirar dez minutinhos, uma vez por semana, para procurar e neutralizar os focos dentro de casa. Cerca de 90% dos locais propícios para a reprodução do Aedes aegypti estão em imóveis residenciais. A prevenção ainda é a forma mais eficiente de se combater o vetor", destaca Chieppe.

Dezinho Contra o Aedes

Criado pela Secretaria de Estado de Saúde, o personagem Dezinho tem como objetivo a mobilização da sociedade, com foco voltados para as crianças. O menino herói ganhou vida pelo traço do ilustrador e designer Luciano Freitas, da equipe da SES, e o objetivo é que possa ser utilizado por todas as prefeituras e outros órgãos que queiram promover o engajamento em ações de vigilância em Saúde.

Saiba mais sobre como combater o mosquito e informe-se sobre as doenças que ele transmite em www.riocontraoaedes.com.br ou bit.ly/dezinho. No site ainda é possível encontrar material para download, assim como tirinhas em quadrinhos com as aventuras do Dezinho e sua família, GIFs animadas e vídeos, para postar nas redes sociais e compartilhar pelo Whatsapp. Tudo com dicas de como combater o mosquito no dia a dia.