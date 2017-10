Firjan apresenta novidades do setor de alimentos e bebidas para empresários do Centro-Sul Fluminense

Empresários do setores de alimentos e bebidas do Leste Fluminense terão a oportunidade de conhecer as novas tendências do mercado apresentadas em feiras nacionais e internacionais no Giro Alimentos e Bebidas, promovido pelo Sistema Firjan. O encontro quer aproximar as empresas de todo o estado do Rio de Janeiro que atuam no setor das novidades já praticadas em grandes destinos produtores e consumidores. O encontro será realizado na quarta-feira, 25 de outubro, às 16h, na sede da Representação Regional da Firjan/CIRJ no Leste Flumiense (Rua Visconde de Uruguai, 535 / 11º andar – Centro – Niterói).

O encontro é considerado uma boa oportunidade para troca de informações entre empresários que atuam na cadeia produtiva, além de trazer informações estratégicas da indústria, como tecnologias, inovações e comportamento de consumo e produto.

Técnicos especialistas da Federação das Indústrias trarão informações captadas na recente Feira de Anuga, em Colônia, na Alemanha, da Fispal Tecnologia, realizada em São Paulo, além do congresso da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação. Nestas visitas, os técnicos conhecem as estruturas de indústrias, centros de pesquisa e entidades de referência para descoberta de novas tecnologias, inovações e tendências.

O ciclo de palestras ainda percorrerá outras regiões do estado do Rio: Volta Redonda (31/10), Petrópolis (07/11), Campos (08/11), Itaperuna (09/11), Nova Friburgo (21/11) e Rio de Janeiro (22/11).

Serviço: Giro Alimentos e Bebidas

Data: 25 de outubro, às 16h

Local: Representação Regional da Firjan no Centro-Sul Fluminense – Rua Visconde de Uruguai, 535 / 11º andar – Centro – Niterói

Inscrições gratuitas: 0800 0231 231 ou www.firjan.com.br.