Prefeitura e Subsecretaria da Pessoa com Deficiência promovem manhã de recreação

Na próxima quinta-feira (26), a Prefeitura do Rio, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, e em parceria com o Shopping Leblon e Cidade Animasom, levará 55 crianças do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, para uma manhã divertida, interativa e cheia de entretenimento.

O intuito da visita é presentear e promover uma inclusão entre as crianças com e sem deficiência, em um espaço lúdico, acessível e recheado de diversão, onde elas viverão uma experiência única, em comemoração ao Dia das Crianças, que foi no último dia 12.

O espaço que receberá os pequenos, Cidade Animasom no Shopping Leblon, é um local de recreação infantil que conta com diversos recreadores que monitoram os brinquedos e promovem atividades e brincadeiras coletivas.

Além da Cidade Animasom, contaremos também com os parceiros Reserva Mini e Adulto, Mil Frutas, Fabiana Dangelo e Breda Turismo, que vão oferecer guloseimas, transporte e vestuários para os usuários da SUBPD.