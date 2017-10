Pezão: “Vamos continuar a investir, aprimorar, treinar policiais para que isso não aconteça mais”

O governador Luiz Fernando Pezão afirmou, nesta terça-feira (24/10), durante a inauguração do centro de pesquisa e inovação da L`oreal, na Ilha de Bom Jesus, que é lamentável a morte da turista espanhola Maria Esperanza Jimenez, ocorrida na Rocinha, ontem (23/10), e destacou que os policiais fluminenses devem seguir os procedimentos estabelecidos no manual de abordagem, que determina que, em casos como o que ocorreu naquela comunidade, não devem efetuar disparos, e sim perseguir o veículo.

- É muito triste, lamentável. Esse episódio nos entristeceu a todos. Nenhum policial é orientado, treinado para isso. Vamos continuar a investir, aprimorar, treinar policiais para que isso não aconteça mais – disse o governador, ressaltando que a violência ocorre em todo o mundo, “o Rio não é a cidade mais violenta do país, mas, infelizmente, tem um apelo maior porque é a que mais recebe turistas”.

Pezão reafirmou que a Polícia Militar vai continuar na Rocinha por tempo indeterminado e que a integração com as forças federais de segurança vem apresentando resultados.

- Infelizmente, temos lá um território conflagrado, com uma guerra de facções. Estamos lá há mais de 30 dias, com as duas maiores forças do país especializadas em áreas conflagradas, o Bope e o Choque. Não vamos sair de lá. A integração com as forças nacionais, como nunca ocorreu no estado, tem apresentado muitos resultados, com apreensões de fuzis, pistolas, granadas, prisões – destacou o governador.

Além das ações integradas de segurança e inteligência de combate ao crime implantadas no Estado do Rio, Pezão disse que as ações também estão sendo feitas em outros territórios do país. Ele citou que, a partir da troca de informações entre as forças de combate ao crime no Rio, um caminhão carregado com uma grande quantidade de armas e drogas foi apreendido, nesta segunda-feira (23/10), na BR-040, próximo a Divinópolis, em Minas Gerais. As drogas e armas teriam como destino o Rio de Janeiro.

A Polícia Militar, integrada com as forças federais, vem atuando na Rocinha e em ações deflagradas a partir das investigações para combater o crime na comunidade, desde 18 de setembro passado. De acordo com a PM, até às 18h30 desta segunda-feira (23/10), o saldo operacional era de 45 presos, oito menores apreendidos, 20 fuzis, três submetralhadoras, cinco espingardas calibre 12, 31 pistolas, quatro simulacros de fuzis, três simulacros de pistola, 41 granadas/ artefatos explosivos e mais de duas toneladas de drogas.

Nesta fase da operação, 550 policiais atuam na região. A UPP Rocinha e o 23ºBPM (Leblon) continuam realizando o cerco com o apoio de policiais de outras UPPs e dos batalhões. São 15 pontos de cerco e 14 pontos de contenção no interior da comunidade. Policiais das tropas especiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), BPChq (Batalhão de Polícia de Choque), BAC (Batalhão de Ações com Cães) e GAM (Grupamento Aeromóvel) – e da UPP realizam o patrulhamento no interior da comunidade. A Autoestrada Lagoa-Barra está sendo patrulhada pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e o Gepe (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios).