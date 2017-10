Morre baleia jubarte que encalhou em praia da Região dos Lagos

A baleia da espécie jubarte que apareceu encalhada no último domingo (22) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e foi devolvida ao mar, reapareceu nesta terça-feira (24) novamente encalhada na Prainha do Pontal, também em Arraial. Desta vez, não resistiu e, mesmo com a tentativa de devolvê-la ao mar, acabou morrendo.

De acordo com o chefe do Parque Estadual da Costa do Sol, André Cavalcanti, o animal ainda é jovem, pesa cerca de 6 toneladas e 9 metros de comprimento.

Ele explicou que “por ser um mamífero de grande porte, e não ter condições de levá-lo para um aterro sanitário, a melhor opção foi arrastá-lo com o auxílio de dois barcos de turismo de grande porte à uma distância de 7 milhas náuticas, o que corresponde a quase 13 quilômetros, e abrir a barriga da baleia para que ela possa afundar”, informou.

O chefe do parque disse ainda que a operação já está em andamento e deve ser concluída até a noite.