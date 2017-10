Conhecido como o hospital dos Presidentes, HFSE completa 70 anos

O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) completa 70 anos no próximo sábado (28). Para comemorar, promove nesta quinta-feira (26) uma cerimônia de homenagem aos profissionais que fizeram parte da sua história. Haverá também o lançamento de um documentário sobre a memória do hospital e uma exposição multimídia. O evento acontece a partir das 9h30, no auditório principal da unidade.

O hospital foi inaugurado em 1947 no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, como resultado de uma reivindicação de funcionários públicos do extinto Ipase (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado).

Teve sua trajetória marcada pelo pioneirismo da assistência médico hospitalar brasileira, com a realização de transplantes e cirurgias inéditas na América Latina. Ao longo de décadas, colheu pacientes ilustres como ministros e presidentes e hoje integra o Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 40 serviços de alta complexidade ofertados à população do Rio de Janeiro.

É também uma referência em residência na saúde, em áreas como Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Serviço Social, recebendo profissionais de todo o Brasil.

Memória e Multimídia

Durante a cerimônia de aniversário será exibido o documentário “Memórias do seu Tempo – HFSE 70 anos”. O filme traz registros históricos da unidade, baseado em documentos e relatos de profissionais do HFSE. Em encontro com o presente, as memórias do passado produzem momentos que preservam os valores de um hospital pioneiro na residência médica, mas também transformam o olhar do profissional sobre a saúde pública brasileira na contemporaneidade.

Também será apresentada a exposição “A essência do nascer: um olhar humanizado sobre o parto e o nascimento”, de autoria de Priscila de Paula, enfermeira do HFSE. A mostra traz registros feitos pela autora durante sua rotina na maternidade do hospital. O trabalho proporcionou um olhar mais afetivo entre o profissional de saúde e as pacientes e acompanhantes.