Polícia Civil fará perícia em carro em que estava turista morta por tiro da PM

O carro em que estava a turista espanhola Maria Esperanza Ruiz Jimenez, de 67 anos, morta hoje (23) vítima de um tiro disparado pela Polícia Militar, passará por perícia da Polícia Civil. O veículo está no Hospital Miguel Couto, na Gávea, para onde a vítima chegou a ser levada, mas já sem vida.

De acordo com a PM, o carro de turismo em que a espanhola estava furou um bloqueio policial e recebeu tiros. Um deles atingiu a mulher, que viajava no banco traseiro junto com um turista italiano e mais dois espanhóis que iriam fazer um passeio na favela da Rocinha.

Equipes policiais estão ouvindo depoimentos do motorista do carro e de outras pessoas. Os PMs que participavam da blitz no Largo do Boiadeiro também vão ser ouvidos pela Polícia Civil.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, delegado Fábio Cardoso, sua equipe está trabalhando em conjunto com a Delegacia de Apoio ao Turista.

O Consulado da Espanha no Rio de Janeiro informou que está acompanhando o trabalho de investigação e prestando apoio às famílias da vítima e dos outros dois turistas espanhóis que também viajavam no carro. Ainda não há informações sobre a liberação do corpo e há quanto tempo a turista estava no Rio.