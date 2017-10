Crivella entrega 484 registros de imóveis a moradores da Zona Oeste

O prefeito Marcelo Crivella entregou nesta segunda-feira (23) 484 contratos de RGI (Registro Geral de Imóveis) para moradores do Condomínio Vivenda das Coleirinhas, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. O condomínio foi construído por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Crivella disse que o próximo passo é criar uma área de lazer na região.

"Esse título de propriedade é a conquista de um sonho para pessoas que nunca imaginaram ter uma casa própria. Agora eles têm um patrimônio, pois o RGI é a garantia de um bem para cada um desses moradores", disse o prefeito, abraçado a Karen Lúcia de Araújo, de 39 anos, uma das pessoas beneficiadas com o RGI.

O prefeito Marcelo Crivella e os moradores do Condomínio Vivendas das Coleirinhas que receberam o registro dos apartamentos

O sorteio das unidades habitacionais do Condomínio Vivenda das Coleirinhas foi realizado em 2015 e os apartamentos entregues em 2016. O Registro Geral de Imóveis é o documento final de garantia de propriedade dos imóveis.

A Prefeitura do Rio faz a interlocução com os moradores após a liberação dos documentos por parte da Caixa Econômica Federal. Em 2017, já foram entregues RGI’s em quatro condomínios: Vivendas dos Pintassilgos, em Santíssimo; Colibris, em Cosmos; Paçuaré I e II, em Paciência e, Vivendas das Garças, também em Paciência; somando 1.500 contratos, aproximadamente.