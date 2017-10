A vitória de Aécio Neves (PSDB-MG) no plenário do Senado na última semana pode ter contado com forte ajuda do presidente Michel Temer. De acordo com a coluna Radar da Veja deste final de semana, o peemedebista atuou "pessoalmente para salvar" o mineiro.

"O presidente acionou o ex-governador André Puccinelli e conseguiu os três votos da bancada sul-mato-grossense para o tucano", diz a coluna.