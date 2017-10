Detran presente realiza mais de dois mil atendimentos em Barra Mansa

O Detran-RJ fez mais um mutirão de serviços para minimizar o impacto das paralisações dos funcionários terceirizados. Neste sábado (21/10), o Detran Presente foi realizado na cidade de Barra Mansa, no Médio Paraíba, uma das regiões mais afetadas pelas paralisações. Ao todo, mais de 150 funcionários do órgão realizaram mais de 2 mil atendimentos durante todo o dia no Parque da Cidade.

Os serviços de vistoria, de identificação civil e de habilitação foram os mais procurados. Foram realizadas 450 vistorias em veículos, além de 283 novos pedidos de carteira de habilitação e outras 337 solicitações de carteiras de identidade. Com estes atendimentos, o Detran Presente já soma 44.417 atendimentos em 25 edições realizadas.

- O Detran Presente já estava programado para a cidade de Barra Mansa antes mesmo do início das paralisações dos funcionários terceirizados. Hoje, nossos servidores montaram nossa estrutura e realizaram mais de dois mil atendimentos. Além de oferecer serviços com rapidez, conseguimos minimizar o impacto das paralisações, já que esta região do Médio Paraíba é a mais afetada. Esperamos resolver as questões jurídicas o mais rápido possível para os serviços voltarem a funcionar de forma regular em todo o estado - disse Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.

Detran Presente na capital

Nesta segunda-feira (23/10), o Detran Presente estará no posto de atendimento da Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, das 9h às 16h. Novamente serão oferecidos serviços de habilitação, de vistoria e abertura de recursos contra multas e processo de suspensão, sem a necessidade de agendamento. Neste mutirão não serão oferecidos os serviços de identificação civil.

Este será o quarto mutirão realizado após o início das paralisações. O primeiro foi realizado também no posto de São Cristóvão e teve mais de 800 atendimentos. O segundo aconteceu na cidade de Resende, com mais de 1.000 solicitações atendidas, e o terceiro foi o deste sábado, em Barra Mansa. Na quarta-feira (25/10), o Detran Presente estará em Três Rios e, na quinta-feira (26/10), em Volta Redonda. Os agendamentos estão abertos no site www.detran.rj.gov.br. Confira o quadro abaixo com os dias e cidades dos mutirões Detran Presente.Durante os mutirões, os cidadãos podem emitir a primeira e a segunda via da carteira de identidade, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, fazer a vistoria anual dos veículos, emitir o licenciamento anual sem vistoria e abrir recursos contra multas e processo de suspensão.

A lista completa dos serviços oferecidos está no www.detran.rj.gov.br.Alguns serviços, como primeira e segunda via da identidade, comunicação de venda de veículos e atualização de endereço, não necessitam de agendamento. Outros – como o licenciamento anual, emissão de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e renovação da Carteira Nacional de Habilitação - precisam de agendamento pelo site.

Paralisações pontuais

As paralisações, iniciadas na última sexta-feira (13/10), são pontuais e estão sendo realizadas por funcionários terceirizados da empresa Prol, mas não afeta a todos os postos do estado. As regiões do Sul Fluminense e do Médio Paraíba foram as mais impactadas.

O Detran esclarece que está em dia com o pagamento das demais empresas prestadoras de serviço. No entanto, no momento, uma penalidade administrativa impede que pagamentos para a empresa Prol sejam realizados.Os usuários que estavam agendados e não puderam realizar o seu atendimento por causa da paralisação poderão retornar após a normalização do serviço, em até cinco dias úteis, e realizar a atendimento sem a necessidade de agendamento.

MUTIRÃO DETRAN PRESENTE

23 de outubro (segunda-feira) – Posto Francisco Bicalho – Local: Rua Idalina, 35 – São Cristóvão – Rio de Janeiro *** Neste mutirão não haverá serviços de identificação civil

25 de outubro (quarta-feira) – Três Rios – Local: Ciretran - Avenida do Contorno, nº 94

26 de outubro (quinta-feira) – Volta Redonda – Local: Ilha São João (Avenida Alexandre Polastri Filho 791).