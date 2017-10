Programa de artesanato entrega documento de identificação profissional aos artesãos fluminenses

Mais de quatrocentos artífices receberam, nesta semana, através do Programa de Artesanato Estadual, a Carteira Nacional do Artesão. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, entregou em Petrópolis (140), Barra do Piraí (127) e Armação dos Búzios (197) o documento, de abrangência nacional, que reconhece a atividade artesanal como profissão.

Para Nilo Sergio Felix, secretário da pasta, o artesanato é, atualmente, grande gerador de receita que só tende a ganhar mais espaço, com o reconhecimento da atividade.

- O artesão é hoje um profissional que contribui para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Essa contribuição ganha ainda mais destaque quando é atrelada ao setor turístico. A maioria dos viajantes leva uma lembrança do lugar que visitou. Isso mostra claramente a interligação entre o artesanato e o turismo. E com a carteira, esse profissional ganha mais visibilidade e espaço no mercado, pois deixa de ser um trabalho informal, passando a ser reconhecido – destacou Nilo Sergio.

O documento do Governo Federal é emitido após o registro do perfil deste profissional no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), com as informações obtidas no cadastramento. Nea Mariozz, subsecretária adjunta de Turismo e coordenadora da ação, destaca que o Programa já inscreveu artistas de 38 cidades.

- Nós iremos atender a todas as 92 cidades do Estado. Estamos, no momento, entregando o documento a municípios que já receberam nossa equipe. Até o fim do ano, entregaremos mais de cinco mil carteiras – destacou Nea.

A Setur trabalhará com uma agenda intensificada para entregar até o final do ano os documentos aos municípios já inscritos. Nilópolis, Itaguaí, Duque de Caxias e Cabo Frio serão, respectivamente, os próximos locais a serem atendidos.