O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, acompanhou nesta sexta-feira, dia 20, o trabalho de contenção do calçadão da Praia da Macumba, na Zona Oeste da cidade. Orçada em R$ 14,5 milhões, a obra será executada por etapas e deve estar pronta em até 120 dias.

- Vamos usar as melhores técnicas possíveis da engenharia moderna. Já vamos entrar com o enrocamento (bolsas preenchidas de concreto) imediatamente para recompor o solo e o calçamento. Vamos reforçar o contraforte, que ainda não ruiu, está estaqueado, e depois fazer um estaqueamento junto aos prédios para evitar uma futura erosão. Nós vamos trabalhar dentro da maior segurança possível, considerando as hipóteses mais remotas para que essa obra seja definitiva.

As bolsas com concreto serão colocadas na frente e atrás do muro do calçadão, garantindo celeridade à contenção e protegendo os imóveis que estão no raio monitorado pela Defesa Civil do município. A ação prevê também que a área atingida seja aterrada. Já foram instalados dois contêineres que servirão como almoxarifado e suporte para os operários.

Crivella vistoria obras de contenção na Praia da Macumba

Ao mesmo tempo, a Prefeitura do Rio busca viabilizar o projeto proposto pela Coppe há 17 anos: a instalação de um quebra-mar para impedir o deslocamento da areia pela ação dos ventos e das marés. A obra inclui também toda a recomposição do calçadão, o que vai afastar qualquer possibilidade futura de desmoronamento da área aterrada e garantir a segurança de moradores e frequentadores.