Crivella e primeira-dama Sylvia Jane participam de homenagem pelos 97 anos do Salgado Filho

A primeira-dama do Rio, Sylvia Jane Crivella, participou nesta sexta-feira (20) da cerimônia em homenagem aos 97 anos de funcionamento do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte da cidade.

"Diante da crise que nós estamos vivendo, esse hospital sobrevive de maneira singular. As pessoas são muito bem acolhidas e percebemos a alegria dos funcionários, enfermeiros, médicos e pacientes, graças à dedicação do dr. João Berchmans, diretor da unidade, que faz desse hospital uma referência", afirmou.

Primeira-dama percorreu enfermaria da pediatria e distribuiu presentes para as crianças

Antes do início da solenidade, Sylvia Crivella, acompanhada do diretor, de funcionários e de outros servidores da Secretaria Municipal de Saúde, visitou a brinquedoteca e a enfermaria da pediatria, onde entregou presentes para os pequenos pacientes, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no último dia 12.

Em seguida, o grupo se dirigiu ao auditório do Centro de Estudos, onde foram celebrado o aniversário do hospital, com a presença de vereadores, deputados estaduais, diretores de outras unidades, funcionários e parceiros.

Após a apresentação do coral de servidores do Salgado Filho, subiram ao palco, além do diretor do hospital, João Berchmans, e do coordenador médico, Antonio Arbex, o prefeito Marcelo Crivella e a primeira-dama, Sylvia Jane Crivella, o secretário municipal de Saúde, Marco Antônio de Mattos, a subsecretária geral Executiva, Ana Beatriz Bush e o subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, Mário Celso da Gama Lima Júnior.

O Hospital Municipal Salgado Filho é referência no atendimento de emergência na Zona Norte e uma das maiores emergências da cidade. O hospital é equipado e preparado para realizar exames de patologia clínica, radiografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, anatomia patológica, ecocardiografia, endoscopia alta e baixa, entre outros.