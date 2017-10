Corrente pelo Bem promete beneficiar 400 crianças no Jardim Gramacho em Duque de Caxias

A Corrente pelo Bem existe desde 2010 e tem o objetivo de ajudar famílias e crianças carentes do Rio de Janeiro. Neste ano, a campanha visa beneficiar mais uma vez esses grupos familiares que vivem abaixo da linha da pobreza, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias.

A Corrente do Bem acontecerá no próximo sábado (21), às 11h, e promete atender 400 crianças com distribuição de brinquedos, fralda, leite em pó e cestas básicas para famílias.

A campanha contará com o apoio da rede de bares/restaurantes Espetto Carioca que vai doar espetinhos na localidade. "Precisamos realizar mais campanhas como esta. Em Gramacho a maioria das casas são construídas com resto de madeira e papelão, não tem ligações elétricas, água encanada, o piso é de chão batido e em muitas casas nem banheiro tem... É impossível viver com dignidade nesse local", disse Leandro Souza, sócio-fundador da Espetto Carioca.