Metrô do Rio é o primeiro do Brasil a aceitar pagamento com cartões

Em iniciativa inédita nos transportes do Rio de Janeiro e nos metrôs brasileiros, o MetrôRio passou a aceitar pagamentos em cartões de crédito e débito (bandeiras Visa, MasterCard, Elo e Diners Club) nas máquinas de autoatendimento. A ação, que proporciona comodidade e segurança aos usuários, eliminando o uso de dinheiro e evitando filas para a compra do bilhete, pode ser realizada em qualquer uma das 41 estações do sistema.

O bilhete unitário ou pré-pago da Concessionária pode ser adquirido nas estações Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alah, Nossa Senhora da Paz, General Osório (acessos Sá Ferreira, Lagoa e Teixeira de Melo), Siqueira Campos (acesso Figueiredo Magalhães), Cinelândia (acesso Theatro Municipal), Central (acesso Ministério do Exército) e Uruguai (acesso Rua José Higino). Nas demais, é possível carregar e obter apenas o modelo pré-pago do MetrôRio.

Os terminais continuam aceitando a forma de pagamento em cédula e moeda. Os usuários também podem fazer recarga e adquirir cartões pré-pago no equipamento. O sistema de recarga do cartão pré-pago tem o mínimo de R$ 5 e o máximo de R$ 500. Nas bilheterias, compra e recarga de cartões continuam sendo feitas apenas em dinheiro.