Temporada de cruzeiros movimenta economia do Rio

Com início no dia 29 de outubro, a temporada de cruzeiros 2017/2018 promete movimentar o Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Ao todo, são esperados, até 30 de abril, mais de 380 mil turistas, 25 navios e 94 atracações. A nova temporada está começando com um mês de antecedência.

O secretário de Turismo, Nilo Sergio Felix, lembra que por seis anos consecutivos o Porto do Rio de Janeiro recebeu o título de Melhor Porto de Cruzeiros da América do Sul. O secretário destacou ainda que a chegada de turistas vindos pelos navios incrementa a economia da cidade.

– De acordo com estudo da Clia Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na temporada 2016/2017 cada viajante gastou, em média, R$ 559,80, nas cidades de escala. A pesquisa apontou ainda que o impacto econômico desse segmento na economia do Brasil na última temporada foi de R$ 1,607 bilhão – disse o secretário.

Pela programação, a cidade vai receber até cinco navios em um mesmo dia. O auge será em 11 de fevereiro, com cinco transatlânticos que chegam para o carnaval de 2018.

Das 94 atracações, 23 são cruzeiros de longo curso (internacionais), operando com 18 embarcações. As outras 71 escalas são de Cabotagem (nacionais), atuando com sete navios.