Polícia Federal faz ação contra pornografia infantil no Rio de Janeiro

Policiais federais cumprem nesta quarta-feira (18) três mandados de busca e apreensão contra a um grupo suspeito de armazenar e distribuir arquivos digitais contendo cenas de abuso sexual com crianças e adolescentes.

Os mandados da chamada Operação Trojan estão sendo cumpridos em Santa Cruz e Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O material apreendido, que inclui fotos e vídeos, será encaminhados à perícia para identificar os envolvidos no esquema de troca dos arquivos, assim como as vítimas dos abusos.

Material apreendido inclui fotos e vídeos

As investigações da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em conjunto com a Força-Tarefa Internacional de Combate a Crimes contra Crianças do FBI (a polícia federal americana), começaram em abril deste ano e identificaram uma rede de troca de arquivos, que não é intermediada por um servidor central, conhecida como “peer-to-peer”.