Estado anuncia mutirão para diagnóstico de câncer de mama

O secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr. anunciou ontem, durante o Dia D pelo Outubro Rosa, no Rio Imagem, um mutirão para zerar a fila de diagnóstico para o câncer de mama. Luiz Antonio informou também que a partir de novembro o mamógrafo móvel – caminhão itinerante para realização de mamografia – retomará os serviços e percorrerá as cidades oferecendo exames e dando apoio aos municípios.

– Vamos fazer um mutirão e zerar a fila de pacientes que aguardam exames para diagnóstico desse tipo de câncer dentro do Estado do Rio. Além disso, a partir de novembro, retomaremos o serviço do mamógrafo móvel, especialmente em municípios que não contam com o equipamento. O objetivo é que as mulheres tenham diagnóstico precoce, aumentando as chances de cura da doença – afirmou Luiz Antonio.

O evento contou ainda com a exposição do projeto Peito Aberto, Resiliência – Elas Passaram Pelo Câncer de Mama, com fotos de modelos do grupo Poderosas Amigas da Mama, formado por mulheres que venceram o câncer. Uma delas, Magali Reis, a Meg, de 49 anos, moradora de São João de Meriti, participou da ação no Rio Imagem e deixou um recado para quem está enfrentando a doença.

– Eu sempre fui muito vaidosa e com a doença tive que retirar um pedaço do meu seio. Quando me convidaram para fazer parte do ensaio tive vergonha, mas logo decidi participar. É preciso ter garra e fé. Hoje sei que minha foto também pode ajudar outras mulheres a retomar a autoestima – disse Meg.

O Dia D também teve o apoio do artista Beto Tattoo, que ofereceu tatuagens gratuitas feitas durante o evento, com o laço rosa, a marca da campanha. O artista também cadastrou mulheres que passaram pela mastectomia para oferecer a tatuagem de reconstrução do mamilo gratuitamente em seu atelier. A dona de casa Leda Paixão, de 46 anos, teve câncer de mama aos 37 anos e foi ao local para entrar na lista de espera pela tatuagem.

– Estou muito feliz, pois vou ganhar de presente a tatuagem de reconstrução do mamilo já na semana que vem. No meu caso, por causa do câncer, foi preciso retirar quase todo o seio esquerdo – explicou Leda.

Esse é o câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Depois do câncer de pele não melanoma, o de mama responde por cerca de 25% dos novos casos a cada ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), só no ano passado, a previsão era mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil.

Seis mil vagas para exames

O Rio Imagem disponibiliza mensalmente cerca de 6 mil vagas para a realização do exame. A indicação do Ministério da Saúde é que a mamografia de rastreamento seja realizada a cada dois anos em mulheres entre 50 e 69 anos. Mas em casos específicos, como da doença na família, a recomendação dos médicos é que a avaliação seja feita antes dos 35 anos. Além disso, o ministério também preconiza que o tempo entre a detecção da doença e o início do tratamento seja de até 60 dias.

– Quando detectado em fase inicial, há mais chances de tratamento e cura. O autoexame é muito importante. A paciente precisa observar qualquer sintoma fora do comum e conversar com o seu médico. A mamografia é o principal método de triagem para detectar os tumores de mama. Por isso, o médico deve fazer o alerta e explicar à paciente a importância de realizar esse exame – ressaltou Bruno Kozlowisk, chefe de Ginecologia do Hospital da Mulher.