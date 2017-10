Rio de Janeiro recebe ação nacional de conscientização do câncer de mama

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres do Rio de Janeiro e, na capital, a incidência da doença é ainda mais elevada, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), superando as taxas nacionais. Por isso, neste Outubro Rosa, a cidade foi uma das cidades brasileiras selecionadas para receber a campanha "Saúde sem Mistério - 10 mitos sobre o câncer de mama", que já passou por São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). A ação também será promovida em Porto Alegre (RS).

Ao longo deste mês, a iniciativa tem mobilizado estações de metrô, terminais de trens, rodoviárias e parques de diferentes regiões do País com o objetivo de levar informação de qualidade sobre a doença à população. Promovida pela Pfizer com o Instituto Oncoguia, uma das principais ONGs de apoio aos pacientes com câncer do País, a campanha desembarca no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de outubro. Na cidade, a ação conta com o apoio exclusivo da SuperVia.

A ideia é que os passageiros das estações de trem possam testar seus conhecimentos sobre a doença por meio de um quiz interativo composto por dez questões relacionadas ao câncer de mama. O quiz estará em uma tela touch acoplada a uma promotora, ou touchwoman, que vai caminhar pelas estações de trem para interagir com o público, convidando a população a saber mais sobre o tumor. A ação ocorrerá nas estações Central do Brasil, no dia 18, e São Cristovão, no dia 19. Em ambos os terminais o dispositivo vai circular das 10h às 16h.

"Milhares de passageiros circulam todos os dias pelas estações da SuperVia, por isso acreditamos que esses podem ser espaços de conscientização de um grande público. Estamos felizes em poder abordar um tema tão importante relacionado à saúde das mulheres e de poder contribuir para o combate a essa doença que tanto mata. A informação é essencial para a prevenção e é isso que buscamos oferecer", explica a médica do trabalho da SuperVia, Alícia Natário.

Todos os participantes receberão um folheto educativo com explicações sobre os 10 principais mitos associados à doença, que representam os tópicos abordados pelas perguntas do quiz. São questões simples, totalmente relacionadas ao dia a dia das pessoas, como a interferência do sedentarismo, da obesidade e da ingestão de bebidas alcoólicas sobre o risco de desenvolver o câncer de mama, por exemplo.

Para os passageiros que conhecem alguém vivendo com câncer de mama também será distribuído um material para auxiliar a paciente durante o tratamento e nas consultas médicas. Trata-se de um kit composto por três publicações especialmente voltadas para essas mulheres: o guia Meu médico e Eu, o folheto Tópicos da conversa com meu médico e o manual Eu e o Câncer de Mama Metastático. O desenvolvimento do kit foi realizado juntamente com a União Latino-Americana de Combate ao Câncer da Mulher (Ulaccam).

Mais informação

Em São Paulo, as estações de metrô receberam já em 2016 o quiz móvel sobre o câncer de mama promovido pela parceria entre Pfizer e Oncoguia, também durante o Outubro Rosa. Na ocasião, 270 entrevistados responderam às questões e os resultados desses testes reforçaram a necessidade de continuar a levar mais informações sobre a doença para a população. Apenas 4% das paulistanas que participaram do quiz no ano passado reconheceram, por exemplo, que a mamografia é um dos principais exames para identificar precocemente o câncer de mama.

Os resultados de 2016 também apontaram um amplo desconhecimento da população em relação aos fatores de risco para o câncer de mama e a respeito das perspectivas para as pacientes que vivem com a doença em fase metastática. “Muito se fala do câncer de mama, mas esses resultados mostraram que ainda existem várias dúvidas sobre a doença. Ao verificarmos que essas lacunas existem, identificamos também uma janela de oportunidade de expandir a campanha e levar informações de qualidade para a população de várias partes do País”, afirma o diretor médico da Pfizer, Eurico Correia.

Campanha global

A ação educativa "Saúde sem Mistério - 10 mitos sobre o câncer de mama" faz parte da campanha global Cada Minuto Conta, uma iniciativa desenvolvida pela Pfizer em parceria com a União Latino-americana Contra o Câncer da Mulher (Ulaccam), com o objetivo de aumentar o conhecimento público sobre a doença, esclarecer mitos e expandir as discussões sobre o tema com toda a sociedade.

“Durante o Outubro Rosa, todas as atenções se voltam para o câncer de mama e o momento é ideal para aprofundar as discussões sobre a doença no Brasil. Mas, embora muito se fale de prevenção, é preciso também fomentar um espaço em que as pacientes com a doença avançada ou metastática possam se sentir igualmente acolhidas”, afirma Correia.

O diagnóstico precoce é importante para reduzir o risco de metástase em mulheres com câncer de mama, mas até 30% das pacientes evoluem com progressão da doença e aparecimento de metástases mesmo que a enfermidade seja detectada precocemente1.

“Se no passado as perspectivas eram limitadas para a paciente metastática, hoje já existem medicamentos que podem controlar a doença por vários anos, mesmo quando ela é diagnosticada em estágio avançado. Os eventos adversos também são mais brandos, preservando a qualidade de vida”, complementa Correia.