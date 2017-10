Fazenda quita hoje salários de agosto de servidores que recebem até R$ 6.161,00 líquidos

Salários de agosto dos servidores ativos da Saúde também serão quitados. Ontem, foram pagos integralmente os salários de setembro da Educação e Segurança. Os depósitos relativos a agosto e setembro totalizam R$ 1,06 bilhão

A Secretaria de Estado de Fazenda quita hoje (17/10) os salários de agosto dos servidores ativos da Saúde. Também receberão os seus vencimentos integrais de agosto 23.161 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias, que recebem vencimento líquido de até R$ 6.161,00.

Para os servidores que receberão hoje os salários de agosto, incluindo os ativos da Saúde, os depósitos totalizam R$ 102,5 milhões e serão efetuados ao longo do dia, podendo se estender para além do horário do expediente bancário.

Com os depósitos efetuados hoje, os vencimentos de agosto terão sido pagos integralmente para 96,7% do funcionalismo. O valor pendente, relativo ao mês de agosto, será de R$ 163 milhões para 15.375 servidores.

O Estado já havia quitado, anteriormente, os salários de agosto para quem recebe até R$ 3.322,72 líquidos. Também já foram quitados anteriormente os salários integrais do mês das seguintes categorias:ativos da Educação e Degase; ativos, aposentados e pensionistas da Segurança; ativos da Fazenda, Planejamento e Proderj; ativos do Meio Ambiente e Inea; ativos do Hospital Pedro Ernesto; ativos da Secretaria de Cultura, incluindo Theatro Municipal, Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e Fundação Museu da Imagem do Som; ativos, aposentados e pensionistas da Procuradoria Geral do Estado, além de todos os órgãos que pagam com recursos próprios (administração indireta).

Ontem (16/10), foram concluídos os pagamentos integrais referentes ao mês de setembro para os servidores ativos da Educação e do Degase e para os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Já nesta terça-feira (17/10), receberão os vencimentos integrais de setembro os servidores ativos da Fazenda e Planejamento, e Proderj.

Com os pagamentos efetuados desde sábado (14/10) e até esta terça-feira (17/10), os salários de setembro terão sido quitados para 52,2% do funcionalismo, o que representa R$ 957,9 milhões em depósitos efetuados. O pagamento de setembro estará pendente para 221.604 ativos, aposentados e pensionistas, em um total de R$ 650,3 milhões.

Para a realização de todos os pagamentos de salários relativos aos meses de agosto e setembro, entre o último sábado (14/10) e hoje (17/10), a Secretaria de Fazenda está efetuando depósitos de R$ 1,06 bilhão.

De acordo com o resultado da arrecadação, a Fazenda anunciará posteriormente quando se dará novo depósito para o funcionalismo que não receberá até hoje (17/10) os vencimentos de agosto e de setembro.