Fazenda paga R$ 1 bilhão em salários atrasados dos servidores públicos do Rio

A Secretaria de Estado de Fazenda anunciou a quitação hoje (17) dos salários de agosto dos servidores ativos da saúde e de outros 23.161 funcionários ativos, inativos e pensionistas das demais categorias que recebem vencimento líquido de até R$ 6.161,00. O valor total desse depósito é de R$ 102,5 milhões.

A soma entre os pagamentos efetuados no último sábado (14) e os depósitos que serão realizados nesta terça-feira, referentes apenas ao mês de setembro, já chega aos R$ 957,9 milhões, o que representa 52,2% da dívida quitada. Entretanto, ainda sobram um total de 221.604 servidores ativos, aposentados e pensionistas, somando R$ 650,3 milhões pendentes. Os pagamentos relacionados aos meses de agosto e setembro, realizados entre os dias 14 e 17, já somam R$ 1,06 bilhão.

De acordo com a secretaria, contando com os pagamentos efetuados hoje, o governo terá quitado integralmente 96,7% dos vencimentos de agosto do funcionalismo. O valor pendente, relativo ao mesmo mês, é de R$ 163 milhões para os 15.375 servidores restantes, que recebem salários mais altos que os demais.

O estado já havia quitado, anteriormente os salários de agosto para quem recebe até R$ 3.322,72 líquidos, além dos salários integrais do mês das categorias: ativos da Educação e Degase;ativos, aposentados e pensionistas da Segurança; ativos da Fazenda, Planejamento e Proderj; ativos de Meio Ambiente e Inea; ativos do Hospital Pedro Ernesto; ativos da secretaria de Cultura, incluindo Theatro Municipal, Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e Fundação Museu Imagem e Som; ativos, aposentados e pensionistas da Procuradoria Geral do Estado, além de todos os órgãos que pagam com recursos próprios (administração indireta).

Ontem (16), a Fazenda concluiu os pagamentos integrais referentes ao mês de setembro para os servidores ativos da Educação e do Degase e para os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados. Ainda hoje, também receberão os salários integrais de setembro os servidores ativos da Fazenda e Planejamento, e Proderj.