Crise na engenharia é tema de seminário promovido pelo Crea-RJ

O Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (Crea-RJ) realizará, entre os dias 18 de outubro e 6 de dezembro, um ciclo de palestras sobre a crise na engenharia brasileira. Os encontros contam com o apoio das entidades de classe do Estado do Rio de Janeiro e serão conduzidos por lideranças da área tecnológica. Eles serão gratuitos e acontecerão às quartas-feiras, sempre às 17h, na sede do Conselho, no Centro do Rio.

Não é necessário fazer inscrição.

O objetivo do evento é debater a situação atual da engenharia nacional, abordando as questões necessárias para o crescimento do setor e como ele pode auxiliar no crescimento do país, além de colocar em evidência o comprometimento do Crea-RJ na discussão de ações efetivas que visem a construção de um novo projeto de país, comprometido com a engenharia brasileira e a soberania nacional. Entre os temas que serão debatidos estão as privatizações das empresas públicas nacionais, o resgate das estatais para os brasileiros, o sucateamento das empresas de engenharia, educação, desenvolvimento, infraestrutura, ciência e tecnologia.

Para o engenheiro mecânico Paulo Cesar Smith Metri, 1º vice-presidente no exercício da Presidência do Conselho, o evento tem como principal função debater a engenharia brasileira: “o Crea-RJ, visando contribuir para que se pense em como fazer para reconstruir tudo que está sendo, de certa forma, destruído, realizará esse conjunto de debates sobre os setores elétrico, de petróleo e gás, sucateamento da engenharia nacional e infraestrutura. Enfim, serão seis temas debatidos em encontros que acontecerão entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Dessa forma, tentaremos atender a urgência atual do setor que é a geração de empregos para os engenheiros".

Palestras

18/10 – Privatização da Eletrobras

25/10 – O resgate da Petrobras para os brasileiros

08/11 – Engenharia, ciência e tecnologia

22/11 – Sucateamento das empresas de engenharia

29/11 - Infraestrutura

6/12 - Mineração e soberania nacional

Serviço: Crise na Engenharia Brasileira

Data: 18/10, 25/10, 08/11, 22/11, 29/11 e 6/12, sempre às 17h.

Local: Auditório do 5° andar do Crea-RJ: Rua Buenos Aires, 40 – Centro do Rio