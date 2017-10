Semana de atividades para todas as idades celebra a arte do palhaço no Largo do Machado

Respeitável público, é chegada a hora de uma grande festa de celebração à arte do palhaço. A Eslipa - Escola Livre de Palhaços realizará uma semana para lá de cômica na Praça do Largo do Machado, entre os dias 17 e 20 de outubro. E no dia 21 de outubro, o “grand finale” ficará por conta da Palhaçatura – cerimônia de formatura de novos palhaços, alunos da Eslipa. Promovida pelo Grupo Off-Sina, toda a programação tem entrada franca.

Nos dias 17 e 19, a diversão será garantida com o Cabaré Eslipiano, a partir das 20h. O Cabaré terá números de variedades apresentados por diferentes artistas do Brasil formados pela Eslipa nos anos anteriores e contará com a direção artística de duas mulheres/palhaças formadas pela Eslipa - Fran Marinho e Glaucy Fragoso.

Nos dias 18 e 20, será a vez do grupo Circo do Asfalto, com as apresentações dos espetáculos Percha e Circo Rodado. No espetáculo Percha, um mastro é sustentado e equilibrado por uma pessoa enquanto uma segunda sobe no topo do mastro se equilibrando e executando belas acrobacias a metros de altura. Dentro de um contexto lúdico com seus dois protagonistas, a Palhaça Francisquinha e o Malabarista Diou, o espetáculo segue com de maneira muito divertida e cômica e a cada número sempre um inesperado desfecho virtuoso.

Para finalizar, no dia 21, na Praça do Largo do Machado, às 16h, acontecerá a tradicional ‘Palhaçatura’, um rito de passagem com as PalhaNinfas Lily Curcio e Lilian Moraes. A cerimônia marca um momento de transição na vida de um artista/palhaço, simbolizando o fim de um ciclo de aprendizagem e o início da vida profissional. A comemoração contempla as melhores cenas criadas pelos palhaços formandos.

Programação

Dia 17, das 19h às 22h - Cabaret Eslipiano Direção: Fran Marinho

Dia 18, das 19h às 22h - Espetáculo “Percha” com Circo do Asfalto

Dia 19, das 19h às 22h - Cabaret Eslipiano Direção: Glaucy Fragoso

Dia 20, das 19h às 22h – Espetáculo Circo Rodado

Dia 21, às 16h – Palhaçatura, rito de passagem com as PalhaNinfas Lily Curcio e Lilian Moraes