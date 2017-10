Presa dupla de traficantes que teria participado da invasão à Rocinha

Policiais 124ª DP (Saquarema) prenderam, neste domingo (15), Diego de Lima Rodrigues, conhecido como Menor D, e Luiz Fernando Almeida de Jesus, o Nandão. Segundo as investigações, a dupla criminosa, a mando do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, teria participado da tentativa de invasão à comunidade da Rocinha, ocorrida no dia 17 de setembro e com o objetivo de expulsar o bando de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que havia tomado o controle do tráfico de drogas da localidade.

De acordo com os agentes, Menor D é o braço direito do traficante Leandro Batista, conhecido como 50, que exerce a liderança do tráfico na localidade. Os agentes realizavam monitoramento da casa em que os criminosos se encontravam, desde a noite do último sábado (14), e o capturaram.

Contra eles foram cumpridos dois mandados de prisão por envolvimento com o tráfico da comunidade do Macaco, em Vila Isabel. Segundo as informações, a dupla estava foragida desde a operação Leão XIII, desencadeada pela 20ª DP – Vila Isabel. Os criminosos foram transferidos para o Complexo Penitenciário de Gericinó, onde ficarão à disposição da Justiça.