Médicas se unem em evento gratuito para tirar dúvidas sobre câncer de mama

As médicas Sabrina Chagas e Maria Júlia Calas promovem o evento Papo Rosa, no dia 23 de outubro, às 17h, na Livraria Cultura, no Centro do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas dos participantes. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: paporosaeuvou@gmail.com ou pela página do evento no Facebook.

“Queremos aproveitar esse mês quando o mundo inteiro está mobilizado por essa causa para conscientizar as pessoas que é possível tratar um câncer e que o diagnóstico precoce é o nosso melhor aliado", diz Sabrina Chagas, autora do livro Como Estamos: O desafio do câncer de mama, onde conta a história do seu pai, médico mastologista, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e está curado.

A obra estará disponível na livraria, onde acontecerá uma sessão de autógrafos. Também participarão do evento a nutricionista oncológica Paula Prati; a psicóloga oncológica e diretora da Estadual Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, Marcia Stephan; e Day Sant”Anna, do blog Viver Eu Quero.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as estimativas desse ano apontam para 57.960 novos casos da doença no país. Na Região Sudeste, são 29.760 novos casos de câncer de mama.