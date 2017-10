Hemorio alerta sobre estoque de sangue abaixo da média

O Hemocentro da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (Hemorio), alerta que os estoques de todos os tipos sanguíneos estão abaixo do necessário. O local tem capacidade para receber 400 pessoas por dia, mas tem coletado, em média, apenas 150 bolsas de sangue diariamente (uma bolsa por doador).

Segundo o Hemorio, além de a demanda do estado ter aumentado cerca de 15% nos últimos meses, houve também uma queda do número de doadores de sangue nas últimas semanas.

O diretor-geral da unidade, Luiz Amorim, esclarece a importância das reservas do Hemorio para o abastecimento de outras instituições da cidade e de outros municípios. Por isso, diz contar com a população para normalizar os níveis estocados.

"Abastecemos as emergências dos hospitais e maternidades do SUS [Sistema Único de Saúde] em toda a cidade e, se necessário, enviamos sangue até para municípios mais distantes. Contamos com a ajuda da população carioca, sempre tão solidária, para nos ajudar a normalizar os nossos estoques, para que possamos atender, de forma satisfatória, à demanda atual", disse o diretor.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Os jovens com 16 e 17 anos só podem doar com a autorização dos pais ou responsáveis legais. Para os interessados, o modelo da autorização pode ser impresso a partir do link http://www.hemorio.rj.gov.br/Html/PDF/Menor_idade.pdf.

O candidato não precisa estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, 8, centro do Rio.

Mais informações podem ser obtidas por meio do Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece os pré-requisitos e dúvidas, além de informar o endereço das outras 26 unidades de coleta distribuídas pelo estado. O atendimento pelo telefone funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 16h, e a ligação é gratuita.