Tiroteio deixa homem ferido no Complexo do Alemão, no Rio

Um homem ficou ferido depois de um tiroteio entre policiais e criminosos no Complexo do Alemão, por volta das 6h de hoje (15). Segundo a Polícia Militar, o homem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão.

De acordo com a PM, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, faziam um patrulhamento na Rua Austregésilo quando foram atacados por criminosos armados. Os policiais revidaram com tiros, mas não conseguiram prender os autores dos disparos contra os agentes.

O policiamento foi intensificado no local onde ocorreu a troca de tiros. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Alemão (45a DP).