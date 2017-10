Prefeitura do Rio confirma devolução de terreno à UERJ

A Secretaria Municipal de Educação anunciou, na última quarta-feira (11), que devolverá à UERJ o terreno que atualmente abriga a Escola Municipal República Argentina, em Vila Isabel, na zona norte. Com isso, o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), unidade acadêmica da Uerj, será transferido para o local. O Ministério Público Estadual vem participando da negociação.

A mudança responde a uma antiga reivindicação de alunos, pais, docentes e técnico-administrativos do CAp-UERJ, que consideram a atual sede, no Rio Comprido, inadequada para as atuais necessidades de ensino, pesquisa e extensão do Colégio. Ainda não há data prevista para a transferência dos alunos.