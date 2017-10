Praia da Macumba: Defesa Civil monitora área e não vê riscos em construções no entorno 

A Subsecretaria de Defesa Civil segue monitorando neste domingo, 15, a situação da Praia da Macumba, no Recreio, Zona Oeste do Rio, após desmoronamento de parte do calçadão e ciclovia por conta da ação do mar. O órgão, que integra a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), está de prontidão atendendo aos chamados de moradores e realizando visitas periódicas, inclusive durante a madrugada, aos pontos de interdição no calçadão e ciclovia. Segundo os técnicos, não foram constatados sinais de risco de colapso estrutural iminente em edificações vistoriadas na Estrada do Pontal e Avenida Paulo Tapajós.

A Guarda Municipal, outro braço operacional da Seop, também segue atuando 24h nas áreas isoladas com agentes da 4ª Inspetoria (Barra da Tijuca) e do 2º Grupamento Especial de Praia (GEP). Para evitar acidentes, a Defesa Civil recomenda que a população respeite as interdições, mantendo devida distância da área afetada. A instituição pode ser acionada a qualquer hora pelo 199 (ligação gratuita).

Além das vistorias deste fim de semana, a Defesa Civil esteve no local nos dias 17, 18 e 30 de setembro e na última quarta-feira, dia 11, cumprindo o seu papel de verificar os danos, interditar e isolar as áreas com riscos (nesse caso trechos do calçadão, incluindo os dois quiosques que posteriormente sofreram afundamento), e acionar os órgãos responsáveis pelas obras de reparação: a Rio-Águas, a Fundação Geo-Rio e a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), que participou da vistoria do último dia 11.