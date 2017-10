Morador é baleado no Complexo da Maré

Um morador do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, ficou ferido na manhã deste domingo (15), durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Jackson de Souza Cordeiro, de 25 anos, foi baleado no braço por volta das 6h, enquanto alimentava os coelhos que cria no quintal de casa.

Segundo a página Voz das Comunidades, no Facebook, Jackson foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alemão e seu estado de saúde é estável. Ainda de acordo com a página, há relatos de tiroteios na comunidade desde às 5h da manhã.