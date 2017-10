Homem é baleado no Complexo da Alemão

Um morador do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, ficou ferido na manhã deste domingo (15), durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Jackson de Souza Cordeiro, de 25 anos, foi baleado no braço por volta das 6h, enquanto alimentava os coelhos que cria no quintal de casa.

Segundo a página Voz das Comunidades, no Facebook, Jackson foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alemão e seu estado de saúde é estável. Ainda de acordo com a página, há relatos de tiroteios na comunidade desde às 5h da manhã.

De acordo com a PM, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, faziam um patrulhamento na Rua Austregésilo quando foram atacados por criminosos armados. Os policiais revidaram com tiros, mas não conseguiram prender os autores dos disparos contra os agentes.

O policiamento foi intensificado no local onde ocorreu a troca de tiros. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Alemão (45a DP).

>> Rocinha tem novo registro de tiroteio e detonação de granada neste sábado