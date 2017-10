Após sábado de praias cheias, frente fria chega ao Rio de Janeiro neste domingo

Uma frente fria avança sobre a costa do Sudeste a influencia as condições do tempo no Rio de Janeiro nos próximos dias e provocou queda de temperatura e chuva pelo Estado.

Neste domingo, o predomínio é de céu nublado a encoberto pelo litoral fluminense, incluindo a cidade do Rio, com previsão de chuva fraca a moderada. E pelo interior há previsão de pancadas de chuva com risco de temporais.

Segundo estações do Alerta Rio, nas últimas 24h, entre 10h30 do sábado e 9h30 do domingo, choveu cerca de:

25mm na Rocinha;

21mm no Alto da Boa Vista;

16mm no Jardim Botânico;

15mm na Tijuca;

A temperatura despencou, no sábado a máxima foi de 34,6°C na capital, segundo o INMet, e neste domingo e máxima já foi na madrugada, ficando em 25°C, até a noite a temperatura diminui para 18°C, fazendo frio na região.

Ou seja, cerca de 10°C de diferença entre o sábado e o domingo.

A segunda-feira, fica nublado e fria pelo Estado. Apenas a partir da tarde o sol ganha força e a temperatura volta a subir.