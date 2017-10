Vigilante é baleado em tentativa de assalto em Niterói

Um segurança morreu após ser baleado durante um assalto à loja Casas Bahia no shopping Bay Market, que fica no Centro de Niterói, por volta das 21h desta sexta-feira (13).

Ferido, o vigilante foi levado para o Hospital Municipal Azevedo Lima, no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram que o funcionário chegou a ter uma crise convulsiva antes de ser socorrido por policiais do 12º BPM (Niterói).

O ataque teria sido feito por pelo menos cinco homens armados que abordaram vigilantes que recolhiam malotes de dinheiro de uma loja. O tiroteio provocou pânico e correria no local.

Em nota, a administração do Shopping Bay Market confirmou o incidente e disse que colabora com as autoridades. "O empreendimento informa que a vítima foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima e que está colaborando com as autoridades competentes".