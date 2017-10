Rocinha tem novo registro de tiroteio e detonação de granada neste sábado

Bandidos fizeram disparos contra policiais na manhã deste sábado (14), na Entrada do Beco 199, na Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, não há registros de prisão e de feridos na ocorrência.

Durante a madrugada, agentes da PM foram surpreendidos com a explosão de uma granada, além de terem sido alvos de disparos, nas proximidades da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Rocinha, na Estrada da Gávea com Rua 2. Não houve feridos.

Nesta manhã, a agência da Caixa Econômica Federal da Rocinha anunciou, por meio de um cartaz colado em sua fachada, que encerrou o funcionamento por conta da violência na comunidade.

Moradores da Rocinha vem sofrendo com a violência desde meados de setembro, quando o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, mais conhecido como Nem, e preso desde 2011, determinou a retomada do controle do tráfico, que estava sob o comando de Rogério Agelino da Silva, o Rogério 157, que está foragido.

Desde então, as Forças Armadas vêm reforçando a segurança na região.