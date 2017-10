Polícia prende um e identifica outro envolvido em roubo a loja da Tim em Ipanema

Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam neste sábado (14) Marcus Vinicius Oliveira Xavier dos Santos e identificaram Rodrigo Rafael de Souza Silva. A dupla é acusada de envolvimento no roubo a loja da operadora Tim, ocorrido nesta sexta-feira (13), em Ipanema.

Segundo as informações, Marcus resistiu à prisão, sendo baleado e detido na Lagoa por polícias do 23º BPM. O criminoso foi socorrido e está custodiado Hospital Miguel Couto. Ele foi autuado por roubo qualificado e resistência à prisão. Marcos era procurado por policiais da delegacia do Leblon e contra ele foram cumpridos três mandados de prisão por roubos recentes a estabelecimentos comerciais.

Durante as investigações, Rodrigo Rafael foi reconhecido por testemunhas como um dos autores do roubo praticado naquele estabelecimento comercial. Rodrigo também era procurado por policiais da 14ª DP por outros dois roubos a estabelecimentos comerciais. Contra ele há dois mandados pendentes, expedidos pela Justiça, com base em representação de autoridade policial da 14ª DP. As investigações prosseguem para identificar o terceiro envolvido no roubo.