Polícia prende acusado de associação ao tráfico e identifica suspeito de tentativa de homicídio

Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam Gláucio Lopes de Souza de Souza , através de cumprimento de mandado de prisão expedido Plantão Judiciário, pelo crime de associação ao tráfico de drogas, com base em uma investigação da Unidade.

De acordo com informações da delegada Monique Vidal e do delegado Carlos Abreu, Gláucio é acusado de liderar o trafico de drogas na comunidade conhecida como Cruzada São Sebastião e foi alvo de uma tripla tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no dia 11 deste mês naquela localidade. E oito horas após o crime, os agentes conseguiram identificar Gabriel Teixeira Mendes como sendo um dos autores da tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com os delegados, no dia 11 deste mês, por volta das 16:30, Gabriel e Diego Barbosa Alves, entraram a pé na Cruzada, no bloco 2 e portando pistolas efetuaram disparos de arma de fogo com o objetivo de matar Gláucio que seria traficante de quadrilha rival. Os disparos atingiram além do alvo, outras duas vitimas moradoras da comunidade, todos estão internados até o momento. Após o crime, os autores correram em direção a Ipanema, sendo que Diego foi perseguido e preso por policiais militares na Avenida Visconde de Pirajá com uma pistola, sendo este sendo autuado em flagrante na 14ª DP.

Após amplo trabalho de investigação, foi possível comprovar que a vítima Gláucio é uma liderança do tráfico de drogas na cruzada e estaria vendendo drogas no momento dos disparos. Ele está preso sob custódia no hospital.

Os delegados afirmam que as equipes da Unidade estão realizando buscas por Gabriel Teixeira Mendes que conseguiu fugir. Segundo o apurado, ele é traficante da Rocinha e pertence ao grupo de Nem.