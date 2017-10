Polícia Federal prende mulher com 7kg de haxixe no Santos Dummont

Na manhã de hoje (13) a Polícia Federal prendeu uma mulher, de 20 anos, no Aeroporto Santos Dumont quando desembarcava de voo procedente de Maringá/PR transportando cerca de 7 quilos de haxixe.

O entorpecente estava escondido no interior da mala despachada pela jovem e foi detectado durante vistoria de rotina por policiais federais. A ação contou com o auxílio do cão detector de drogas “Black”.

A presa foi indiciada por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ela será encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.