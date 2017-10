Polícia cumpre mandados de prisão de acusado de integrar quadrilha de roubo a lojas 

Policiais da 14ª DP (Leblon), supervisionados pela delegada Monique Vidal e coordenados pelo delegado Carlos Abreu conseguiram, após amplo trabalho de investigação, conseguiram confirmar a participação de Marcus Vinicius de Oliveira Xavier dos Santos e identificar Rodrigo Rafael de Souza da Silva pelo roubo na loja de uma operadora de celular, na manhã da última sexta-feira (13) em Ipanema.

De acordo com informações, Marcus resistiu à prisão, foi baleado e detido na Lagoa e conduzido para a Unidade, onde foi autuado por roubo qualificado e resistência à prisão. Marcos já estava sendo procurado pela equipe da 14ª DP, pois tinha três mandados de prisão por roubos recentes a estabelecimentos comerciais. Os mandados foram cumpridos no dia de hoje.

Marcus Vinicius de Oliveira Xavier dos Santos foi preso pelo roubo na loja de uma operadora de celular

Após reconhecimentos de testemunhas realizados nesta tarde Rodrigo Rafael foi reconhecido como um dos autores do roubo. Rodrigo também era procurado pela delegacia do Leblon, por outros dois roubos a estabelecimentos comerciais. Atualmente ele possui dois mandados de prisões pendentes decretados pela justiça com base em investigação da distrital.

Monique Vidal e Carlos Abreu afirmam que as investigações vão prosseguir para identificar o terceiro suspeito que praticou o roubo.