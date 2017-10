Dupla é presa ao tentar aplicar golpe de R$ 18 mil em loja de bicicletas

Policiais da 108ª DP (Três Rios) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (13), Jonathan Silva Cardoso e Leonardo Rodrigues Mancano dos Santos, pelo crime de tentativa de estelionato. A dupla tentou comprar diversas bicicletas e acessórios em uma loja da região, totalizando o valor de R$ 18 mil.

Segundo as informações, a gerente do estabelecimento comercial desconfiou deles quando foi efetuar o pagamento e eles a informaram que o chip do cartão de crédito estava com problema, mas que ela poderia digitar manualmente a numeração. A gerente alegou que não era possível realizar o procedimento, mas eles insistiram, retirando da máquina três supostos comprovantes de pagamento.

A gerente então pediu para eles saírem que ela iria emitir a nota fiscal dos produtos, ocasião em que acionou os agentes da unidade policial, que compareceram à loja para verificar a informação.

Os policiais perceberam quando Leonardo e Jonathan se dirigiram à gerente solicitando suas mercadorias, momento em que foram abordados, sendo solicitado seus documentos pessoais. Imediatamente Jonathan confessou que se tratava de um golpe. Os homens adquiriram números de cartões de créditos pela Internet, visando aplicar o estelionato.

Ambos confessaram que saíram de Itaboraí com destino à Três Rios e Juiz de Fora, em Minas Gerais, para praticar o crime. A gerente realizou o fechamento de vendas, constatando que o pagamento não foi registrado no sistema. Jonathan possui diversos antecedentes criminais, inclusive por envolvimento em outro estelionato. Leonardo não possui antecedentes.